Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Naštěstí se řidičům nic nestalo
TRUTNOVSKO/JIČÍNSKO - V 1 případě je viník známý ve 2 hledáme svědky.
poškozené vozidlo SuzukiVe středu v ranních hodinách, kolem 06:30 hod. došlo na silnici I. třídy číslo 35, ve směru jízdy od obce Újezd pod Troskami na obec Čímyšl, k dopravní nehodě. Dosud nezjištěnému nákladnímu vozidlu se během jízdy uvolnil z přívěsu kus ledu, který následně dopadl na čelní sklo projíždějícího vozidla značky Suzuki. Řidič nákladního vozidla z místa nehody odjel, aniž by zastavil a splnil povinnosti vyplývající ze zákona. Alkohol byl u řidiče vozidla Suzuki vyloučen dechovou zkouškou. U řidiče nákladního vozidla nemohl být alkohol vyloučen ani prokázán z důvodu odjetí z místa dopravní nehody. Při dopravní nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn, vzniklá škoda na vozidle Suzuki byla odhadnuta na 10 000 Kč.
Policie České republiky žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v místě nehody a mohou přispět k objasnění celé události, aby poskytli jakékoli informace či případné záznamy z palubních kamer. Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250 nebo prostřednictvím linky 158.
uvolněný led z vozidlaK další obdobné situaci došlo po 9. hodině na silnici II. třídy v obci Verdek u Dvora Králové nad Labem. K dopravní nehodě došlo dle zjištěných skutečností tak, že z nákladního vozidla s návěsem při projíždění pravotočivé zatáčky se uvolnil led, který právě spadl na čelní sklo protijedoucího vozidla Dacia, naštěstí ke zranění řidiče nedošlo.
Řidič nákladního vozidla zřejmě tento incident nezaznamenal a pokračoval v jízdě dál. Nicméně dopravním policistům se jej podařilo následně vyhledat, přičemž mu za tento přestupek ve správním řízení hrozí pokuta do 10 tisíc korun.
Dle zákona řidič nesmí řídit vozidlo, na němž je led, který by se mohl uvolnit a tím ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Proto dbejte zákona a před jízdou si zkontrolujte motorové vozidlo, aby nedošlo k dopravní nehodě.
por. Pižlová Šárka, DiS.
17.2.2026, 10:00