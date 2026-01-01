Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Naštěstí se nikomu nic nestalo
Alkohol za volant nepatří.
Skutečně náročná byla o víkendu pro policisty komunikace se silně podnapilou řidičkou a jejím spolujezdcem ve vozidle Renault, kteří se předtím marně snažili zaparkovat na parkovišti v Napajedlech. Žena nadýchala 2,74 promile a muž ještě více – 3,34 promile. Žena přijde o řidičský průkaz a policisté jí další jízdu zakázali.
Oznámení o pravděpodobně opilém řidiči Renaultu jsme přijali na lince tísňového volání policie od muže, který zaparkoval svoje vozidlo u bytového domu v Napajedlech. Přitom si všiml jiného vozidla, které se marně snažilo najet na parkoviště a poškodilo jiné zaparkované vozidlo. Ze sedadla spolujezdce po zastavení doslova vypadl cestující.
Policisté se po svém příjezdu nestačili divit. Dechová zkouška u řidičky i spolujezdce ukázala skutečně vysoké hodnoty. Vysvětlili policistům, že předtím popíjeli v restauraci alkohol a chtěli pouze přeparkovat vozidlo. To se jim však nepodařilo a auto zůstalo stát ve vjezdu na parkoviště.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení hrozí řidičce až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel.
7. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková