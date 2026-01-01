Policie České republiky  

Nastěhovali se do neobydleného domu

Dlouho tam nepobyli. 

Sdělení podezření z trestného činu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru si vyslechli jednačtyřicetiletý muž a jeho o sedm let starší manželka, kteří v období minimálně od začátku letošního roku neoprávněně užívali k bydlení neobydlený rodinný dům ve Valašských Kloboukách, jehož vlastníkem je právnická osoba Město Valašské Klobouky a kam vnikli prostorem z půdy. V průběhu kontrol místních strážníků téměř vždy stihli místo opustit, aniž by je strážníci přistihli.

Zlínští kriminalisté znalí poměrů v tomto východomoravském městě v průběhu prověřování další trestné činnosti zjistili, kdo v tomto domě neoprávněně bydlí a nemýlili se. Muž se jim k neoprávněnému pobytu přiznal. Po jeho výslechu policisté zjistili, že je po něm vyhlášeno pátrání a zároveň vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost páchanou ve Zlíně. Proto ho předali kolegům z obvodního oddělení ve Valašských Kloboukách, kteří ho rovnou převezli do věznice. Jeho žena na příkaz kriminalistů neoprávněně obydlený dům opustila a z města odjela.

Čtrnáctkrát trestanému recidivistovi hrozí za tento trestný čin další trest odnětí svobody, tentokrát až na dva roky. Jeho ženě, byť má v rejstříku trestů zatím pouze dva záznamy pro zanedbání povinné výživy, hrozí stejně dlouhý trest odnětí svobody.

18. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Interiér domu

Interiér domu 

