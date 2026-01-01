Nastavení dílčí části energetického managementu budov PČR – KŘP Pardubického kraje – Pardubice, Svitavy
Registrační číslo projektu: 4188000139
Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.
Program: NPO 2021-2026
Komponenta: 7.3 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)
Výzva: NPO 2/2024 „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)
Realizace projektu: květen 2024 – prosinec 2025
Finanční plán projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu
389 740,00 Kč
100 %
z toho spolufinancování EU
370 253,00 Kč
|
95 %
z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet
19 487,00 Kč
|
5 %
Popis projektu:
Hlavním předmětem projektu je zavedení energetického managementu budov u 36 budov státu s příslušností hospodaření KŘP Pardubického kraje (viz příloha č. 2). Výstupy projektu budou zpracovány plně v souladu s požadavky a principy normy ČSN EN ISO 50001 a bude u nich dodržena jednotná forma a struktura stanovená centrální částí, díky čemuž bude možné dosáhnout zavedení jednotného, funkčního a efektivního energetického managementu v rámci KŘP Pardubického kraje a tím i v Policii ČR jako celku. Způsob aplikace energetického managementu bude reflektovat postupy stanovené pro jednotlivé typové kategorie objektů (administrativní budova, budova pro bydlení, dílna, garáž, ostatní budova, rekreační zařízení, sklad, účelové zařízení, vzdělávací zařízení).