Nastavení dílčí části energetického managementu budov PČR – KŘP Pardubického kraje – Chrudim, Ústí nad Orlicí

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.

Název projektu: Nastavení dílčí části energetického managementu budov PČR – KŘP Pardubického kraje – Chrudim, Ústí nad Orlicí

Registrační číslo projektu: 4188000138

Program: NPO 2021-2026

Komponenta: 7.3 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

Výzva: NPO 2/2024 „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

Realizace projektu: květen 2024 – prosinec 2025

Finanční plán projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

 439 240,00 Kč

100 %

z toho spolufinancování EU

 417 278,00 Kč

95 %

z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

21 962,00 Kč

5 %

Popis projektu:

Hlavním předmětem projektu je zavedení energetického managementu budov u 30 budov státu s příslušností hospodaření KŘP Pardubického kraje (viz příloha č. 2). Výstupy projektu budou zpracovány plně v souladu s požadavky a principy normy ČSN EN ISO 50001 a bude u nich dodržena jednotná forma a struktura stanovená centrální částí, díky čemuž bude možné dosáhnout zavedení jednotného, funkčního a efektivního energetického managementu v rámci KŘP Pardubického kraje a tím i v Policii ČR jako celku. Způsob aplikace energetického managementu bude reflektovat postupy stanovené pro jednotlivé typové kategorie objektů (administrativní budova, budova pro bydlení, dílna, garáž, ostatní budova, rekreační zařízení, sklad, účelové zařízení, vzdělávací zařízení).

