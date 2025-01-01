Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Nastavení dílčí části energetického managementu budov (1)
Projekt je spolufinancován z prostředků Next Generation EU (NGEU) pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v rámci Národního plánu obnovy (NPO)
Název projektu: Nastavení dílčí části energetického managementu budov Policie ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje I.
Registrační číslo projektu: 4188000176
Program: NPO 2021-2026
Komponenta: 7.3 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)
Výzva: č. NPO 2/2024 „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)
Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
Termín realizace: květen 2024 – prosinec 2025
Celkový schválený rozpočet projektu: 700 527,- Kč (vč. DPH)
- způsobilé výdaje projektu: 578 948,- Kč
- z toho 95% spolufinancování EU: 550 000,- Kč
- z toho 5% vlastní zdroje: 28 947,- Kč
- nezpůsobilé výdaje: 121 579,- Kč (jedná se o DPH, které je v rámci NPO nezpůsobilým výdajem)
Popis projektu:
Policie ČR jako jednotný bezpečnostní sbor zahrnující ve své struktuře 14+1 organizačních složek státu (OSS) má v současné době příslušnost hospodaření k cca 2 600 budovám státu. Vedení Policie ČR se v souvislosti s přijatou Energetickou politikou Policie ČR proto zavázalo systematicky přistoupit ke svému energetickému hospodářství, a v souladu se základními principy ČSN EN ISO 50001 postupně zavést energetický management (EM) budov.
V roce 2024 probíhá 1. etapa nastavení centrální části tvořící základ jednotného systému EM budov Policie ČR v rámci projektu realizovaného PP ČR. Tento jednotný centrální systém definuje zejména klíčové závazné parametry zavádění energetického hospodářství pro všechny OSS Policie ČR, a to v souladu se základními principy ČSN EN ISO 50001.
Na centrální část navazuje 2. etapa, tj. zavedení energetického managementu u vybraných budov státu s příslušností hospodaření OSS Policie ČR, což je hlavním předmětem tohoto projektu. V rámci KŘP Olomouckého kraje se jedná o 38 budov v 2. části.