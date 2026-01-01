Našli ztraceného rybáře včas
Celou noc bloudil v lese, zachránci ho objevili schouleného jen pár metrů od sebe. [VIDEO]
Minulý týden se ztracený rybář celou noc toulal těžko přístupným lesem u Bzence na Hodonínsku. Ve středu si vyrazil zarybařit na místo, které velmi dobře zná. S sebou si vzal rybářskou výbavu a vydal se k řece Moravě. Zřejmě však podcenil soumrak. Když se chtěl vrátit zpět k silnici, kde měl odloženou koloběžku, ve tmě ztratil orientaci. Navíc začalo pršet, výrazně se ochladilo a foukal silný vítr, takže se situace rychle zhoršovala.
Senior zprvu odmítal uvěřit, že by se mohl ve známém prostředí ztratit, a několik hodin se proto snažil najít správnou cestu. Síly mu však rychle ubývaly, a tak se nakonec na noc utábořil v lese.
Druhý den ráno se jeho martýrium opakovalo. Tentokrát už byl téměř bez sil, a proto zavolal na tísňovou linku. Operátorům popsal svůj příběh, přesnou lokalizaci však komplikovalo i to, že neměl chytrý telefon, pomocí kterého by ho bylo možné přesně zaměřit. Do rozsáhlé a po nočních silných deštích obtížně přístupné oblasti proto vyrazili policisté i hasiči.
Ti několik hodin pátrali v těžkém a podmáčeném terénu po muži, který už nebyl schopen reagovat ani na volání. Přesvědčili se o tom strážničtí policisté, kteří na něj volali a pískali, avšak bez odezvy. Když dorazili na břeh řeky, kam mezitím připlul i hasičský člun, s jehož pomocí chtěli propátrat meandry řeky Moravy, čekalo je překvapení. Pohřešovaný muž byl schoulený jen několik desítek metrů od nich v hustém křovinatém porostu. Byl však natolik vyčerpaný a podchlazený, že už nedokázal na jejich předchozí volání vůbec odpovědět.
Když se k němu zachránci dostali, poskytli mu tepelný komfort. Tím však začala druhá, neméně náročná část záchrany, dopravit zesláblého seniora zpět do civilizace. Promočení zachránci mu museli pomáhat s chůzí, podpírat ho, naložit na člun a následně převézt blíž ke zdravotníkům, kteří si podchlazeného muže převzali do své péče.
por. Petr Vala, 21. května 2026.