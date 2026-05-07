Násilný vstup do bytu na Stříbrsku
V brzkých ranních hodinách dnes vyjížděli policisté ze zásahové jednotky do jedné obce poblíž Stříbra na Tachovsku, aby zabránili případné ztrátě lidského života. V panelovém domě se totiž nacházela ve svém bytě psychicky nemocná žena, ke které vyjížděla vzhledem k jejímu zhoršenému stavu posádka zdravotnické záchranné služby. Paní ale odmítala se záchranáři spolupracovat, a proto byli na místo přivoláni z důvodu asistence kolegové z obvodního oddělení. Jakmile ale žena spatřila, že jsou na místě i policisté, vzala si do rukou zbraň a v bytě se uzamknula, přestala s kýmkoli komunikovat a nikoho do bytu nevpustila. Na místo z důvodu obavy o její život a zdraví, ale i z důvodu eliminace jakéhokoliv jiného rizika, vyjeli také kolegové ze zásahové jednotky, kteří provedli násilný vstup do bytu, ve kterém se žena nacházela. Zbraň zajistili a psychicky nemocnou ženu, která si naštěstí nikterak neublížila, pak ihned předali do péče záchranářů. Ti paní převezli následně do nemocnice. Zajištěná zbraň bude nyní podrobena expertize na odborném pracovišti, a to konkrétně na odboru kriminalistické techniky a expertiz.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
7. května 2026