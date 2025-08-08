Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Násilný trestný čin s tragickým následkem
Kriminalisté obvinili druha zemřelé.
V pondělí 4. srpna 2025 ve večerních hodinách přijali policisté oznámení o nehybně ležící ženě ve věku 42 let, nalezené v garáži ve Vrchlabí. Na místo byly ihned vyslány složky integrovaného záchranného systému, které zahájily resuscitaci. Přes veškerou snahu se však ženu nepodařilo oživit.
Policisté při prvotním ohledání zjistili, že žena utrpěla viditelné hematomy v obličejové části hlavy. Případem se začali zabývat kriminalisté z Trutnova a následně se zapojili i kriminalisté z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Nařízená soudní pitva potvrdila, že žena zemřela v důsledku aktivního jednání jiné osoby. Lékaři jako příčinu smrti určili krvácení do mozku.
Kriminalisté během prověřování zjistili, že večer 3. srpna 2025 ženu fyzicky napadl její partner (39 let), a to opakovanými údery pěstmi. Muže zadrželi a dne 6. srpna 2025 ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti. Za tento čin mu hrozí trest odnětí svobody v délce 5 až 10 let.
Vzhledem k závažnosti skutku a jeho bohaté trestní minulosti, která zahrnuje i násilnou trestnou činnost, podal policejní orgán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
por. Karolína Macháčková
8.8.2025