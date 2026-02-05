Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Násilný incident v Jaroměři
Policie prověřuje pokus vraždy
Od včerejších večerních hodin prověřujeme násilný útok mezi 44letým a 28letým mužem, ke kterému došlo v jednom z bytů v Jaroměři. Podle dosud zjištěných skutečností měl mladší muž vniknout do bytu staršího muže a jeho družky. Mezi oběma aktéry následně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzický konflikt. Podezřelý měl při potyčce poškozeného napadnout kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění v oblasti zad.
Zraněný osmadvacetiletý muž z místa utekl a byl následně se závažným poraněním převezen do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Čtyřiačtyřicetiletého muže jaroměřští policisté zadrželi.
Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Případ je nadále ve fázi prověřování. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné.
por. Karolína Macháčková
5.2.2026