Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Násilníka policisté zadrželi nedaleko místa činu

JABLONEC NAD NISOU – Muž, kterého policisté zadrželi bezprostředně po fyzickém napadení ženy v Rýnovicích, si vyslechl obvinění ze spáchání jednoho zločinu a tří přečinů.

Tento týden jablonečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 47letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinů poškození cizí věci, porušování domovní svobody a nebezpečné vyhrožování, kterých se dopustil v pondělí 28. července dopoledne krátce po osmé hodině na zahradě jednoho z rodinných domů v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích.

Obviněný tehdy otevřenou bránou neoprávněně vnikl na pozemek rodinného domu, u kterého nad hlavním vchodem utrhl pohybové čidlo a odhodil ho na trávník. Poté začal rozbíjet skleněné výplně oken a dveří v přízemí domu. To vše slyšela žena, která v domě společně se svojí rodinou bydlí. V okamžiku, kdy vyšla hlavními dveřmi z domu přesvědčit se, co se venku odehrává, obviněný jí začal vulgárně nadávat, vyhrožovat smrtí, přičemž v ruce držel zednické kladivo a běžel proti ní. Žena se snažila z obavy o svůj život vrátit zpět do bezpečí domu, což se jí nepodařilo, jelikož obviněný dveře přetlačil a vnikl dovnitř. Žena při tomto útoku upadla na podlahu a obviněný ji okamžitě napadl několika ranami zednickým kladivem do různých částí jejího těla. Dalšímu násilí zabránil až její manžel, který na místo přiběhl a obviněnému uvedené kladivo vytrhl z ruky. Před tím ještě stačil zavolat o pomoc na linku tísňového volání. V tomto okamžiku obviněný z místa události utekl, ovšem né daleko. Policisté ho v půl deváté zadrželi nedaleko místa činu a umístili do policejní cely.

Napadená žena utrpěla zranění, se kterým byla z místa převezena posádkou zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem i nadále prováděných úkonů v trestním řízení. Na majetku obviněný způsobil škodu v předběžné výši 50 tisíc korun.

Obviněný, který mnoho let žije na ulici, není v páchání trestné činnosti navíc žádným nováčkem. V rejstříku trestů má již osm záznamů, a to nejen o páchání majetkové trestné činnosti, ale také například o přečinech výtržnictví a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následně podanému návrhu dnes vyhověl a policejní hlídka z budovy soudu obviněného převezla rovnou do liberecké vazební věznice. Za spáchání uvedeného zločinu a všech přečinů mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let.





30. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

