Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Násilník skončil za mřížemi
Muž týral svou partnerku a s útoky vůči ní nehodlal přestat.
Za mřížemi skončil muž, který týral svoji partnerku a s násilím vůči ní nehodlal přestat. Mladou ženu urážel, bil, vyhrožoval jí a vydíral. Muž svoji partnerku ohrožoval i nožem a agresi ještě zvyšoval, když chtěla vyhledat pomoc. Kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání, muž ale neváhal a krátce po propuštění ze zadržení ženě zavolal a opět jí vyhrožoval. Znovu tak skončil v cele, trestní stíhání kriminalisté rozšířili a muž směřoval do vazby. Obviněný je z trestných činů, za které mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Dvaatřicetiletého muže z Jihlavska zadrželi kriminalisté ve čtvrtek 5. března v Telči jako důvodně podezřelého ze spáchání trestné činnosti páchané vůči partnerce, se kterou bydlel. Zadrženého muže odvezli policisté na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely. Policejní komisař na základě shromážděných důkazů zahájil jeho trestní stíhání. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločinu vydírání spáchaného na svědkovi,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, včetně drogové, a je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.
Obviněn byl z toho, že v bytě svoji partnerku opakovaně slovně i fyzicky napadal. Žena čelila vulgárním urážkám, ponižování, výhrůžkám násilím a úderům. Počet útoků se zvyšoval, stejně jako jeho agrese. Konflikty se z občasných postupně přesunuly na téměř každodenní a facky vystřídaly rány pěstí. Muž se také dožadoval peněz a ženu ve financích omezoval. Při posledním útoku muž vzal kuchyňský nůž a manipuloval s ním před obličejem ženy, která tak měla velkou obavu o svůj život a zdraví, následně se jí podařilo utéct. Po přijetí oznámení policisté v rámci okamžitých opatření mimo jiné vykázali muže ze společného obydlí.
V pátek 6. března policisté po provedení nezbytných úkonů obviněného muže propustili ze zadržení, jeho reakce byla ale nebezpečná a nepřijatelná. Ačkoli ho policisté před propuštěním na svobodu poučili o vazebních důvodech, že nemůže ženu kontaktovat, ovlivňovat svědky a pokračovat v trestné činnosti, velmi rychle tak učinil. Ženě zavolal, vyhrožoval jí násilím a dožadoval se změny výpovědi v jeho prospěch. Výhrůžky vzbudily u ženy velký strach a vážnou obavu o život. Kriminalisté jednali okamžitě, obviněného muže v pátek ve večerních hodinách opět zadrželi a na svobodě tak pobyl pouze několik hodin. Kriminalisté rozšířili trestní stíhání obviněného muže a na podaný návrh státního zástupce byl vzat do vazby, poté policisté muže odvezli do věznice. Případ kriminalisté nadále vyšetřují.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
11. března 2026