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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Násilník skončil za mřížemi

Muž ničil život bývalé partnerce i svým dvěma dětem. 

Dlouhodobé agresi nečelila ze strany muže jen jeho bývalá partnerka, ale také dvě děti. Nezastavilo ho ani předchozí potrestání soudem a uložený podmíněný trest. Jeho útoky se stupňovaly a při výhrůžkách se nezdráhal vzít do ruky nůž. Žena i děti si ale mohou oddychnout, obviněný muž je stíhaný vazebně.

K poslední dramatické situaci došlo v červnu. Malá dívka byla u svého otce, ten si ji vzal s sebou do restauračního zařízení, kde se opil. Jeho agresivita rostla a po příchodu do bytu dívce vyhrožoval násilím vůči její matce, připravoval si i nože. Hrubé chování bylo směřováno rovněž na ni. Dívka měla velký strach, který umocňovalo to, že jí muž bránil v odchodu. Snažil se jí také zabránit někoho kontaktovat. Dívce se ale podařilo přivolat si své blízké a dostat se s jejich pomocí z bytu do bezpečí. Muž z bytu krátce poté odešel, odjel autem a ukrýval se. Po přijetí oznámení začali policisté případ šetřit a vzhledem k jeho závažnosti převzali prověřování kriminalisté. Policisté vyhlásili po muži důvodně podezřelém ze spáchání trestného činu pátrání. Muže hledali a zadrželi ho minulý týden.

Policejní komisař na základě shromážděných důkazů zahájil trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže z Třebíčska. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a dále ohrožování výchovy dítěte, přičemž v činu pokračoval po delší dobu,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen. V únoru byl potrestán za nebezpečné pronásledování k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou jednoho a půl roku. Navíc měl uložený zákaz bezdůvodně kontaktovat svoji bývalou partnerku a povinnost nepožívat nadměrně alkohol a jiné návykové látky.

Muž je obviněn z toho, že porušoval povinnost pečovat o své děti, ve větší míře pil alkohol a vyhrožoval své bývalé partnerce usmrcením. Jeho agresivita se zvyšovala úměrně jeho opilosti. Když měl v péči svou malou dceru, bral ji s sebou do podniku, kde konzumoval alkohol. Svoji partnerku se snažil telefonicky kontaktovat, slovně ji napadal, urážel, ponižoval a vyhrožoval jí. Slovně napadal i děti. Choval se před nimi agresivně, byl vulgární a vyhrožoval jim usmrcením ženy.

Na návrh podaný státním zástupcem rozhodl soud o vzetí obviněného muže do vazby a poté ho policisté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Mgr. Jana Kroutilová, komisař
10. července 2026

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