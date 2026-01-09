Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
Muž pod vlivem návykových látek vyhrožoval lidem v čekárně nemocnice.
Ve strakonické nemocnici došlo v pátek 9. ledna 2026 dopoledne k incidentu, který si vyžádal zásah policistů. Hlídka strážníků Městské policie Strakonice byla přivolána do čekárny ambulance, kde se nacházel muž chovající se nevhodným způsobem. Zdravotnický personál jej na nevhodné chování upozornil, na což muž reagoval agresivně a křičel, že celou čekárnu vystřílí, přičemž naznačoval, že má v ruce samopal a střílí po lidech.
Na místo byla následně přivolána hlídka městské policie, která muže zajistila a předvedla na obvodní oddělení Policie ČR ve Strakonicích. Zde byl u 44letého muže proveden orientační test na návykové látky, který vyšel pozitivní na THC a amfetamin/metamfetamin. Na obvodní oddělení byla rovněž přivolána Zdravotnická záchranná služba, která následně rozhodla o převozu muže do protialkoholické záchytné stanice.
Případem se nyní zabývají strakoničtí policisté, kteří událost šetří pro podezření ze spáchání trestného činu Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. ledna 2026