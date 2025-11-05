Policie České republiky  

Naši policisté patří k nejlepším střelcům v Evropě

V Řecku nás reprezentovalo 15 střelců 

Nejlepší policejní střelci z Evropy se sešli na jednom místě, aby změřili své síly a předvedli přesnost, rychlost i chladnou hlavu. Silná konkurence 110 závodníků z 12 evropských států přinesla do soutěže USPE CUP pořádané Evropskou policejní sportovní unií (USPE) v dynamické střelbě z krátkých zbraní pořádnou dávku napětí a adrenalinu.
Střelci a střelkyně se utkali na střelnici poblíž korintského průplavu v Řecku a reprezentovali Policii ČR v disciplínách podle pravidel IPSC. Závodilo se v divizích Production (zbraně v základním provedení), Production Optics (zbraně s možností vybavení optickými mířidly) a Standard (umožňuje drobné technické úpravy zbraní).
Systém IPSC přináší střelcům mimořádně dynamické a náročné disciplíny, které vyžadují soustředění, přesnost i rychlé rozhodování. Každá soutěžní situace je jiná, a právě to závodníkům umožňuje neustále se rozvíjet. Dnes se IPSC střílí ve více než stovce zemí po celém světě. Tento sport vznikl v USA v 60. letech a od té doby si získal obrovskou popularitu.


Našim střelcům se podařilo vybojovat hned několik úspěchů.
V mimořádně silné konkurenci v divizi Production Optics si čeští policisté vystříleli hned dvě medailová umístění. Na nejvyšší stupeň vítězů vystoupil Miroslav Zapletal ze Zásahové jednotky Královéhradeckého kraje a stříbro získal jeho kolega Radim Maděránek ze Zásahové jednotky Jihomoravského kraje.
Ani ženy nezůstaly pozadu. Skvělou formu potvrdila Martina Štěpánová z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jihomoravského kraje, která si v divizi Production odvezla stříbrnou medaili.
Závodníci předvedli i skvělou týmovou práci v soutěžních družstvech. Na zlato dosáhlo družstvo mužů v divizi Production Optics – ve složení Miroslav Zapletal (ZJ Královéhradeckého kraje) Radim Maděránek (ZJ Jihomoravského kraje), František Bindík a Pavel Svoboda (ZJ Praha).  
Zlato si odvezly také ženy, které v divizi Production zazářily ve složení Martina Štěpánová (OSZBM Jihomoravského kraje), Juliana Bouša Aliaga (Školní policejní středisko Moravskoslezského kraje), Kateřina Trnková (Ředitelství pro zbraně a bezpečnostní materiál) a Eva Seidlová (OSZBM Moravskoslezského kraje).
Cenný kov přidali i muži v divizi Production, kde jejich družstvo obsadilo třetí místo. Tým tvořili Karel Kühtreiber (územní odbor Jihlava), Jaroslav Luža (ZJ Jihomoravského kraje), Ladislav Hetnerovič (Školní policejní středisko Plzeňského kraje) a Miloš Maleček (Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy VZ Jihlava).


Policisté měli podporu nejen ze strany Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, ale i ze strany Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP), která dlouhodobě pomáhá a financuje policejní sport.

Všem našim závodníkům patří velká gratulace za skvělé výkony i reprezentaci české policie na mezinárodní scéně.


kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
5. listopadu 2025
 

