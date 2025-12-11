Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Naši policisté patří k evropské sportovní špičce
Policista Miroslav Zapletal opět září na mezinárodní scéně.
Královéhradecký policista nprap. Bc. Miroslav Zapletal, instruktor zásahové jednotky, patří dlouhodobě mezi nejlepší střelce v Evropě i ve světě a jeho jméno se pravidelně objevuje na stupních vítězů nejprestižnějších závodů praktické střelby.
„Střelba podle pravidel IPSC je dynamická, náročná a vyžaduje nejen přesnost, ale i rychlé rozhodování. Každá situace je jiná, a to mě na tom baví,“ říká Miroslav Zapletal, který kromě sportovních soutěží denně stojí v první linii jako člen zásahového týmu připraveného 24/7 chránit bezpečí lidí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji.
Úspěchy Miroslava Zapletala z posledních let v praktické střelbě Miroslav Zapletal.jpg
2010 – 1.místo Mistrovství Nového Zélandu „New Zealand National Championship“ Rotorua
2011 – 1.místo Mistrovství Kanady „Canadian National Championship“ Kingston
2011 – 1.místo Mistrovství Ruska „Russian National Championship“ Moskva
2012 – 1.místo Mistrovství Afriky „All Africa Championship“ Bulawayo, Zimbabwe
2017 – Mistr světa "2nd USIP WORLD POLICE GAMES" Abú Dhabí, Arabské Emiráty
2017 – Sportovec roku Královéhradeckého kraje, Sportovec roku Ministerstva vnitra
2025 – 1.místo Mistrovství Ameriky „US IPSC NATIONAL CHAMPIONSHIP“ Collumbus, Ohio
2025 – 3.místo Mistrovství světa „World Handgun Championship“ Jihoafrická republika
2025 – 1.místo „Evropského policejního poháru USPE v praktické střelbě“ Řecko
Mirku, jak ses dostal k praktické střelbě? Miroslav Zapletal.jpeg
„Začalo to jako součást profesní přípravy. Postupně mě, ale dynamika IPSC natolik nadchla, že jsem začal závodit. Je to skvělý způsob, jak si udržet rychlé rozhodování a přesnost, což se hodí i v zásahové práci.“
Co je na IPSC nejtěžší?
„Každá situace je jiná. Musíte být rychlý a přesný. Není to jen o střelbě – je to o taktice, pohybu a schopnosti improvizovat.“
Jak se cítíš, když stojíš na stupních vítězů s českou vlajkou?
„Je to obrovská hrdost. Vím, že reprezentuji nejen sebe, ale i Policii ČR a Českou republiku. Ten pocit se nikdy neomrzí.“
Jak ti sport pomáhá v práci?
„Zlepšuje reakce, psychickou odolnost a schopnost rozhodovat se pod tlakem. To jsou věci, které v zásahové jednotce využívám každý den.“
Jak vypadá tvůj běžný den jako člen zásahové jednotky?
„Běžný den neexistuje – nikdy nevíte, co přijde. Může to být trénink, ale také ostrý zásah. Musíme být připraveni na vše, od zadržení nebezpečných pachatelů až po krizové situace.“
Jak se vyrovnáváš s psychickým tlakem při zásazích?
„Klíčová je příprava. Trénujeme nejen fyzicky, ale i mentálně. Víte, že když přijde krizová chvíle, musíte jednat rychle a správně – tam není prostor pro chyby.“
Co je podle tebe nejnáročnější na práci v zásahové jednotce?
„Nepředvídatelnost. Nikdy nevíte, jak se situace vyvine. Musíte být týmový hráč, spolehnout se na kolegy a zároveň být připraven převzít iniciativu.“
Úspěchy Miroslava Zapletala dokazují, že profesionální příprava, disciplína a odhodlání přinášejí výsledky nejen na sportovních kolbištích, ale i v náročné policejní práci. Česká policie má ve svých řadách špičkové odborníky, kteří chrání bezpečí občanů a zároveň ve sportu reprezentují naši zemi na světové úrovni. Jeho výsledky potvrzují, že kombinace odborné přípravy a odhodlání vede k špičkovým výkonům i na mezinárodní scéně. Krajský ředitel královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka mu za jeho úspěchy osobně pogratuloval a poděkoval.
Chcete být součástí týmu, který stojí v první linii, chrání životy a zároveň nabízí možnost osobního i profesního růstu? Přidejte se k Policii České republiky – více informací najdete ZDE.
por. Bc. Martina Jandová
11.12.2025