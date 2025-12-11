Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Naši policisté patří k evropské sportovní špičce

Policista Miroslav Zapletal opět září na mezinárodní scéně. 

Královéhradecký policista nprap. Bc. Miroslav Zapletal, instruktor zásahové jednotky, patří dlouhodobě mezi nejlepší střelce v Evropě i ve světě a jeho jméno se pravidelně objevuje na stupních vítězů nejprestižnějších závodů praktické střelby. 

„Střelba podle pravidel IPSC je dynamická, náročná a vyžaduje nejen přesnost, ale i rychlé rozhodování. Každá situace je jiná, a to mě na tom baví,“ říká Miroslav Zapletal, který kromě sportovních soutěží denně stojí v první linii jako člen zásahového týmu připraveného 24/7 chránit bezpečí lidí v Královéhradeckém i Pardubickém kraji. 

Úspěchy Miroslava Zapletala z posledních let v praktické střelbě Miroslav Zapletal.jpgMiroslav Zapletal.jpg

2010 – 1.místo Mistrovství Nového Zélandu „New Zealand National Championship“ Rotorua 

2011 – 1.místo Mistrovství Kanady „Canadian National Championship“ Kingston 

2011 – 1.místo Mistrovství Ruska „Russian National Championship“ Moskva 

2012 – 1.místo Mistrovství Afriky „All Africa Championship“ Bulawayo, Zimbabwe 

2017 – Mistr světa  "2nd USIP WORLD POLICE GAMES" Abú Dhabí, Arabské Emiráty 

2017 – Sportovec roku Královéhradeckého kraje, Sportovec roku Ministerstva vnitra 

2025 – 1.místo Mistrovství Ameriky „US  IPSC NATIONAL CHAMPIONSHIP“ Collumbus, Ohio 

2025 – 3.místo Mistrovství světa „World Handgun Championship“ Jihoafrická republika  

2025 – 1.místo „Evropského policejního poháru USPE v praktické střelbě“ Řecko 

Mirku, jak ses dostal k praktické střelbě? Miroslav Zapletal.jpegMiroslav Zapletal.jpeg

„Začalo to jako součást profesní přípravy. Postupně mě, ale dynamika IPSC natolik nadchla, že jsem začal závodit. Je to skvělý způsob, jak si udržet rychlé rozhodování a přesnost, což se hodí i v zásahové práci.“ 

Co je na IPSC nejtěžší? 

„Každá situace je jiná. Musíte být rychlý a přesný. Není to jen o střelbě – je to o taktice, pohybu a schopnosti improvizovat.“ 

Jak se cítíš, když stojíš na stupních vítězů s českou vlajkou? 

„Je to obrovská hrdost. Vím, že reprezentuji nejen sebe, ale i Policii ČR a Českou republiku. Ten pocit se nikdy neomrzí.“ 

Jak ti sport pomáhá v práci? 

„Zlepšuje reakce, psychickou odolnost a schopnost rozhodovat se pod tlakem. To jsou věci, které v zásahové jednotce využívám každý den.“ 

Jak vypadá tvůj běžný den jako člen zásahové jednotky? 

„Běžný den neexistuje – nikdy nevíte, co přijde. Může to být trénink, ale také ostrý zásah. Musíme být připraveni na vše, od zadržení nebezpečných pachatelů až po krizové situace.“ 

Jak se vyrovnáváš s psychickým tlakem při zásazích? 

„Klíčová je příprava. Trénujeme nejen fyzicky, ale i mentálně. Víte, že když přijde krizová chvíle, musíte jednat rychle a správně – tam není prostor pro chyby.“ 

Co je podle tebe nejnáročnější na práci v zásahové jednotce? 

„Nepředvídatelnost. Nikdy nevíte, jak se situace vyvine. Musíte být týmový hráč, spolehnout se na kolegy a zároveň být připraven převzít iniciativu.“ 

Úspěchy Miroslava Zapletala dokazují, že profesionální příprava, disciplína a odhodlání přinášejí výsledky nejen na sportovních kolbištích, ale i v náročné policejní práci. Česká policie má ve svých řadách špičkové odborníky, kteří chrání bezpečí občanů a zároveň ve sportu reprezentují naši zemi na světové úrovni. Jeho výsledky potvrzují, že kombinace odborné přípravy a odhodlání vede k špičkovým výkonům i na mezinárodní scéně. Krajský ředitel královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka mu za jeho úspěchy osobně pogratuloval a poděkoval. 

Chcete být součástí týmu, který stojí v první linii, chrání životy a zároveň nabízí možnost osobního i profesního růstu? Přidejte se k Policii České republiky – více informací najdete ZDE

por. Bc. Martina Jandová
11.12.2025

Odkazy do noveho okna

Miroslav Zapletal

Miroslav Zapletal 

Detailní náhled

Miroslav Zapletal

Miroslav Zapletal 

Detailní náhled

Miroslav Zapletal

Miroslav Zapletal 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 