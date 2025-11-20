Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nárůst investičních podvodů
Škody přesahují miliony korun.
V průběhu roku 2025 evidujeme výrazný nárůst podvodů, kdy pachatelé vystupují jako zaměstnanci investičních společností či firem nabízejících pomoc s navrácením již ztracených investic. Případy, kdy došlo k vylákání milionových částek, nejsou ojedinělé. Poškození byli přesvědčeni, že se jim podaří získat zpět peníze z předchozích investic.
Jak podvodníci postupují?
Pachatelé se představují jako finanční poradci nebo zaměstnanci investiční společnosti. Často hovoří s přízvukem, působí profesionálně, používají odborné termíny a zasílají falešné dokumenty či burzovní výpisy, aby získali důvěru.
Oběť je nejprve vyzvána k zaslání menší částky (např. vstupní poplatek 2 000 Kč), aby si „ověřila funkčnost systému“. Následně je jí ukázán falešný zisk, který má potvrdit důvěryhodnost nabídky.
Následuje nátlak na vyšší investice. Podvodníci přesvědčují oběť, že je nutné vložit vyšší částku (např. 150 000 Kč), aby se investice „zhodnotila“. Peníze jsou předávány kurýrovi nebo převáděny na zahraniční účty.
Poté se objevují další poplatky. Oběť je postupně žádána o platby za „licence“, „ověření účtu“ či „legalizaci prostředků“. Tyto částky se pohybují ve statisících korun.
V některých případech pachatelé požadují instalaci aplikace pro vzdálený přístup do internetového bankovnictví. Tím získají kontrolu nad účtem a odkloní veškeré prostředky.
Reálné případy z Náchodska:
V červenci 2025 byl poškozený kontaktován osobami vydávajícími se za zaměstnance investiční společnosti. Pod záminkou navrácení částky cca 900 000 Kč, kterou ztratil v roce 2024, od něj pachatelé vylákali další platby. Celková škoda dosáhla 2 286 892 Kč.
V jiném případě byla poškozenému prostřednictvím vzdáleného přístupu do internetového bankovnictví odkloněna částka 1 000 000 Kč, přičemž celková škoda včetně dobrovolně zaslaných plateb činila 2 242 737 Kč.
Pachatelé často využívají:
Telefonické a online kontakty – volají s přízvukem nebo se představují jako finanční poradci.
Nátlak na rychlé rozhodnutí – požadují okamžité platby za „poplatky“ či „licence“.
Kurýry – osobní převzetí hotovosti bez potvrzení.
Vzdálený přístup do internetového bankovnictví – instalace aplikací, které umožní pachatelům manipulovat s účtem.
Falešné dokumenty – licence, potvrzení či burzovní výpisy, které působí důvěryhodně, ale jsou neplatné.
Jak se chránit?
Nikdy neposkytujte přístup do internetového bankovnictví třetím osobám.
Neposílejte peníze na neověřené účty ani kryptopeněženky.
Požadujte vždy písemné smlouvy a potvrzení – podvodníci je zpravidla odmítají.
Ověřujte si informace u oficiálních institucí (ČNB, banky, policie).
Pokud máte podezření na podvod, okamžitě kontaktujte Policii ČR.
V Královéhradeckém kraji byl zaznamenán nárůst podvodů v online prostředí o 55 % oproti stejnému období loňského roku.
Škody přesahující milionové částky nejsou výjimečné.
Pachatelé stále častěji kombinují internetové reklamy, sociální sítě a telefonní hovory k oslovení obětí.
Policie ČR apeluje na veřejnost: Buďte obezřetní, nevěřte slibům o rychlém zhodnocení či navrácení investic. Podvodníci využívají důvěřivosti a finanční tísně občanů. Každý podezřelý kontakt ihned konzultujte s policií.
por. Karolína Macháčková
20.11.2025