Narazil do pracovního stroje

Zraněním na nezprovozněném úseku dálnice podlehnul. 

V neděli krátce před šestou hodinou ráno jsme přijali oznámení o nálezu havarovaného automobilu, ve kterém se nacházel muž bez známek života. Osobní automobil na konci dosud nezprovozněné dálnice u Fryštáku narazil do odstaveného stavebního stroje. Řidič utrpěl poranění, kterým na místě podlehnul.
Přesná příčina tragické nehody a okolnosti, které jí předcházely, jsou předmětem dalšího šetření zlínských dopravních policistů a kriminalistů.

17. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš

