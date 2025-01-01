Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Náraz do stromu nepřežil

Mladý řidič pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti nezvládl řízení. 

V pondělí v podvečer došlo na silnici poblíž Dubňan k tragické dopravní nehodě. Pětadvacetiletý řidič osobního automobilu Hyundai pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti nezvládl řízení a mimo vozovku narazil do stromu. Automobil se několikrát přetočil přes střechu a zastavil se až o další strom. Řidič ve zdemolovaném vozidle zemřel. Komunikace byla v průběhu vyšetřování nehody neprůjezdná. Na objízdné trase přes okolní obce nedocházelo ke komplikacím. Hodonínští dopravní policisté nehodu dále vyšetřují.

por. Bohumil Malášek, 10. listopadu 2025

Odkazy do noveho okna

strom

strom 

Detailní náhled

motor

motor 

Detailní náhled

kapota

kapota 

Detailní náhled

auto

auto 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • náraz.mp3
    Velikost souboru: 483,4 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 