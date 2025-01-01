Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Náraz do stromu nepřežil
Mladý řidič pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti nezvládl řízení.
V pondělí v podvečer došlo na silnici poblíž Dubňan k tragické dopravní nehodě. Pětadvacetiletý řidič osobního automobilu Hyundai pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti nezvládl řízení a mimo vozovku narazil do stromu. Automobil se několikrát přetočil přes střechu a zastavil se až o další strom. Řidič ve zdemolovaném vozidle zemřel. Komunikace byla v průběhu vyšetřování nehody neprůjezdná. Na objízdné trase přes okolní obce nedocházelo ke komplikacím. Hodonínští dopravní policisté nehodu dále vyšetřují.
por. Bohumil Malášek, 10. listopadu 2025