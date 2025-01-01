Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Náraz do mostu nepřežil
Sedmdesátiletý řidič přejel plynule do protisměru, kde narazil do mostní konstrukce.
V pondělí ráno došlo poblíž obce Borotín k tragické dopravní nehodě. Sedmdesátiletý řidič osobního automobilu Opel ze zatím nezjištěných příčin přejel do prostisměru, kde narazil do mostní konstrukce. Při srážce utrpěl zranění neslučitelná se životem. Komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Místo bylo možné objíždět přes okolní obce.
por. Bohumil Malášek, 22. září 2025