Náraz do mostu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič přejel plynule do protisměru, kde narazil do mostní konstrukce. 

V pondělí ráno došlo poblíž obce Borotín k tragické dopravní nehodě. Sedmdesátiletý řidič osobního automobilu Opel ze zatím nezjištěných příčin přejel do prostisměru, kde narazil do mostní konstrukce. Při srážce utrpěl zranění neslučitelná se životem. Komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Místo bylo možné objíždět přes okolní obce.

por. Bohumil Malášek, 22. září 2025

DN_Opel_2

DN_Opel_2 

DN_Opel_1

DN_Opel_1 

DN_Opel_3

DN_Opel_3 

DN_Opel_4

DN_Opel_4 

Související dokumenty

  • náraz.mp3
    Velikost souboru: 331,2 KB / formát MP3

