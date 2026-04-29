Napadl seniora v Mariánských Lázních
Několik minut po propuštění vyžadoval vydání finanční hotovosti na čerpací stanici.
V úterý 28. dubna letošního roku kolem půl jedné hodiny odpolední jsme na tísňovou linku 158 přijali oznámení o agresivním muži, který se má pohybovat v jedné z prodejen v Mariánských Lázních. Ten měl nejprve na parkovišti potkat třiasedmdesátiletého seniora, kterému měl začít vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že mu nevydá klíče od svého vozidla. Výhružky měl neustále opakovat, přičemž měl v ruce držet nůž. Napadený senior se bránil nákupním košíkem, se kterým vstoupil až do vnitřních prostor prodejny. Tam ho měl agresivní muž následovat, kdy neustále požadoval vydání klíčů. V jedné ruce přitom držel reproduktor, který po seniorovi hodil. Tím měl seniorovi způsobit zranění v oblasti hlavy. Po nějaké chvíli agresivní muž prodejnu opustil, šel k vozidlu seniora a poškodil mu ho. Poté utekl. Policisté po příjezdu na místo nalezli nůž a ihned po muži začali pátrat. Zraněného seniora již na místě ošetřovala Zdravotnická záchranná služba.
S přispěním občanů a médií se podařilo muže díky zveřejněné fotografii na sociálních sítích ztotožnit a vypátrat. Policisté muže převezli na obvodní oddělení, kde s ním kriminalisté provedli prvotní úkony. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody vazby, byl po provedených úkonech propuštěn.
Kolem jednadvacáté hodiny, tedy jen několik minut po propuštění, měl čtyřiadvacetiletý muž vstoupit do vnitřních prostor jedné z čerpacích stanic. Přistoupil k prodejnímu pultu a zaměstnankyni měl sdělit, že se jedná o přepadení, a že chce vydat finanční hotovost. To ale zaměstnankyně odmítla. Na to muž zareagoval tak, že obešel prodejní pult a začal v prostoru pro zaměstnance vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že mu nebude finanční hotovost vydána. Ani toho se žena nezalekla a zmáčkla nouzové tlačítko. Poté se jí podařilo muže vytlačit před čerpací stanici, kde byl zadržen policejní hlídkou, která na místo dorazila.
V nejbližší době bude čtyřiadvacetiletý muž obviněn a kriminalisté podají návrh na vzetí do vazby.
Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů výtržnictví a poškození cizí věci.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jan Bílek
29.4.2026