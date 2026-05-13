Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Napadl otce nožem
Po útoku zavolal na linku tísňového volání sám agresor.
Od soboty 9. května se kriminalisté zabývají násilným útokem mezi rodinnými příslušníky, ke kterému došlo v jednom z šumperských bytů.
Situace se vyhrotila v uvedený den ve večerních hodinách, kdy 26letý muž po předchozím sporu zaútočil na svého otce nožem. Nejprve došlo na fyzické napadání a údery, při kterých mu vyhrožoval újmou na životě a přitom držel v rukou nůž. Otec v seniorském věku se bránil, podařilo se mu v jednom okamžiku potomka odstrčit a s obavami o svůj život se snažil rychle dostat z bytu ven. V jedné z místností ho ale syn doběhl a loveckým nožem, který svíral v ruce, ho bodl do zad a zranil ho. Útočník poté nůž odhodil a na linku 158 oznámil, co udělal. Otec mezitím útočnou zbraň vzal a vyhodil ji otevřeným oknem ven na ulici, protože měl obavy, že by v útoku mohl pokračovat.
Na základě oznámení ihned na místo vyjelo několik hlídek, které byly na místě události do několika minut. Agresor byl zadržen a zmíněný nůž byl nalezen pod oknem bytu. Zraněný 77letý otec byl převezen do místní nemocnice a odtud do FN Olomouc. Naštěstí neutrpěl zranění ohrožující jeho život. Útočník, který byl pod vlivem alkoholu a návykových látek, byl převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony. Bylo s ním zahájeno trestní stíhání a bylo mu sděleno obvinění pro trestné činy těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a vydírání. Z naší strany byl na státní zastupitelství vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a soudce rozhodl o vazebním stíhání obviněného, kam byl následně eskortován. Zde bude zřejmě čekat až do verdiktu soudu, kdy soudce může rozhodnout až o desetiletém trestu odnětí svobody.
por. Mgr. Miluše Zajícová
13. května 2026