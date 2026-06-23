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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Napadl místostarostu

Muž z Jirkova byl obviněn z násilí proti úřední osobě. 

V pondělí byli policisté vysláni do budovy Městského úřadu města Jirkov, kde došlo k fyzickému napadení místostarosty. Na místě zadrželi podezřelého, jehož jim předali strážníci Městské policie Jirkov, kteří byli k incidentu přivoláni jako první. Muž po události v přítomnosti strážníků na příjezd policistů vyčkal.

Dnes vyšetřovatel zahájil trestní stíhání zmíněného 40letého muže, jehož obvinil ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě. Viní ho, že v pondělí dopoledne vyhledal v budově Městského úřadu města Jirkov místostarostu, který ho pustil k sobě do kanceláře. Tam měl vzápětí obviněný poškozeného fyzicky napadnout údery pěstí a kopáním. Místostarosta přitom utrpěl zranění a byl ošetřen v nemocnici. V případě soudem uznané viny za jeho spáchání hrozí podle zákona uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do šesti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
23. června 2026

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