Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Napadl místostarostu
Muž z Jirkova byl obviněn z násilí proti úřední osobě.
V pondělí byli policisté vysláni do budovy Městského úřadu města Jirkov, kde došlo k fyzickému napadení místostarosty. Na místě zadrželi podezřelého, jehož jim předali strážníci Městské policie Jirkov, kteří byli k incidentu přivoláni jako první. Muž po události v přítomnosti strážníků na příjezd policistů vyčkal.
Dnes vyšetřovatel zahájil trestní stíhání zmíněného 40letého muže, jehož obvinil ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě. Viní ho, že v pondělí dopoledne vyhledal v budově Městského úřadu města Jirkov místostarostu, který ho pustil k sobě do kanceláře. Tam měl vzápětí obviněný poškozeného fyzicky napadnout údery pěstí a kopáním. Místostarosta přitom utrpěl zranění a byl ošetřen v nemocnici. V případě soudem uznané viny za jeho spáchání hrozí podle zákona uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do šesti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
23. června 2026