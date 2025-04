Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl 90letou ženu, pátráme po svědcích

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

V úterý 29. dubna letošního roku kolem 13:15 hodin došlo v Chebu, konkrétně v blízkosti 3. základní školy u ulice Malé Náměstí, k tomu, že dosud neznámý pachatel bezdůvodně udeřil procházející 90letou ženu, kterou měl následně opakovaně udeřit do oblasti hlavy. Po těchto úderech měla žena upadnout na zem. Poté měl muž dosud neznámé totožnosti ženě vzít peněženku s finanční hotovostí a z místa odejít směrem ke schodům k autobusové zastávce Zlatý Vrch.



Ženě byla po tomto útoku převezena do nemocnice, kde byla hospitalizována.



Dle výpovědi napadené ženy na ní zaútočil zhruba 60letý muž, který působil zanedbaným a neupraveným vzhledem a měl tmavší bradku. Na sobě měl tmavou mikinu, volné kalhoty, které byly u kotníků zúžené a na nohou tmavé boty. Muž mluvil česky a bez přízvuku.



Chebští kriminalisté pátrají po svědcích tohoto napadení. Pokud jste napadení viděli či o něm máte jakékoliv informace a můžete tak přispět k jeho objasnění, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.



Zároveň kriminalisté žádají případné svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a incident mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby taktéž volali na bezplatnou telefonní linku 158.



Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.



Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

30. 4. 2025

Odkazy do noveho okna Místo napadení Detailní náhled

vytisknout e-mailem