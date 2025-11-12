Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Napadení v ubytovně Neptun v Jablonci nad Nisou
Policisté útočníka zadrželi. Nyní aktuálně po vyhodnocení získaných poznatků v okolí ubytovny dohlížíme na klid a veřejný pořádek.
Včera večer krátce před devatenáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o fyzickém napadení muže bydlícího v ubytovně Neptun v Jablonci nad Nisou. Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem.
Na základě prvotního šetření policisté zjistili, že do uvedené ubytovny přijel 25letý muž, který fyzicky napadl 57letého muže – obyvatele ubytovny. Útočník následně z místa činu odjel. Napadený muž ve velmi vážném stavu byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do liberecké nemocnice.
Policistům se podařilo podezřelého 25letého muže ve velmi krátké době vypátrat, zadržet a umístit do cely. Jablonečtí kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.
Ovšem na základě dosud získaných poznatků máme v současné době informace o tom, že by mohlo v souvislosti s uvedeným napadením dojít k narušení veřejného pořádku, případně k dalšímu protiprávnímu jednání osob, které mají nějaký vztah k podezřelému i napadenému. Z tohoto důvodu aktuálně v okolí ubytovny na klid a veřejný pořádek dohlíží zvýšený počet policistů.
11. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí