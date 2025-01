Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení v tramvaji

Policisté pátrají po neznámém muži, který fyzicky napadl jednoho z cestujících při jízdě v tramvaji a způsobil mu vážná zranění.

Třiadvacátého listopadu, před desátou hodinou večerní, došlo při jízdě tramvaje ze zastávky Vítězné náměstí do zastávky Bořislavka k fyzickému napadení uvnitř vagónu. Mezi těmito zastávkami nastoupil. neznámý útočník se svým kamarádem do prvního vagónu a začal se bavit s jedoucími dětmi. Poškozenému přišla jejich konverzace velmi podivná, a tak se ho zeptal, jestli se s nimi zná. Na to útočník odpověděl že ano a ihned ho udeřil pěstí do oblasti obličeje. Poškozený na zastávce Bořislavka vystoupil, ale celý incident stále pokračoval. Po další slovní rozepři byl opět napaden pěstí do obličeje a to tak silně, že mu útočník zlomil několik zubů, což si vyžádalo lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost. Ihned po tomto útoku oba muži odešli neznámo kam.

Policisté z místního oddělení Vokovice zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž velmi dobře zachycen při samotném útoku. Policistům se ho ale doposud bohužel nepodařilo nalézt, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho dopadení, volejte prosím linku 158.

Neznámý agresor je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu v případě dopadení a odsouzení, hrozí až tři roky za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 24. ledna 2025

Související dokumenty Napadení na zastávce.mp4

Velikost souboru: 69,4 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem