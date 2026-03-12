Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Napadení v Modřanské rokli - aktualizace
Útok na dvaadvacetiletého muže si natočili na mobil. Nyní je hledáme.
Aktualizace – Pouhé čtyři hodiny trvalo zjištění totožnosti mladíku zachycených na videu. Po zveřejnění případu jsme získali informace k jejich totožnosti a nyní budou ve věci prováděny standardní úkony trestního řízení. Děkujeme všem, kteří pátrání věnovali pozornost!
Poškozený muž byl napaden v lesoparku v Modřanské rokli skupinou mladíků, kteří si útok natočili na mobilní telefon. Tento záznam, který neobsahuje zvuk, se pak objevil na sociální síti a věc nyní řeší kriminalisté čtvrtého policejního obvodu. Ti potřebují mluvit s mladíky, kteří jsou na něm zachyceni, aby je mohli vyslechnout jako svědky. Jestli je někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Mělo by se jednat o chlapce, kteří se pohybují v Modřanech a mluví česky, kdy jeden z nich by mohl mít lehký přízvuk. Ať se nám ozve i ten, kdo záběry natočil.
Případ je nyní prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
mjr. Jan Daněk
12.3.2026