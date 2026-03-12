Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení v Modřanské rokli - aktualizace

Útok na dvaadvacetiletého muže si natočili na mobil. Nyní je hledáme. 

Aktualizace – Pouhé čtyři hodiny trvalo zjištění totožnosti mladíku zachycených na videu. Po zveřejnění případu jsme získali informace k jejich totožnosti a nyní budou ve věci prováděny standardní úkony trestního řízení. Děkujeme všem, kteří pátrání věnovali pozornost!

Poškozený muž byl napaden v lesoparku v Modřanské rokli skupinou mladíků, kteří si útok natočili na mobilní telefon. Tento záznam, který neobsahuje zvuk, se pak objevil na sociální síti a věc nyní řeší kriminalisté čtvrtého policejního obvodu. Ti potřebují mluvit s mladíky, kteří jsou na něm zachyceni, aby je mohli vyslechnout jako svědky. Jestli je někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Mělo by se jednat o chlapce, kteří se pohybují v Modřanech a mluví česky, kdy jeden z nich by mohl mít lehký přízvuk. Ať se nám ozve i ten, kdo záběry natočil.

Případ je nyní prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

mjr. Jan Daněk
12.3.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 