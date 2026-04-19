Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Napadení v Kaplici

Útočník z místa činu daleko neutekl, byl pod vlivem alkoholu. 

V sobotu 18. dubna večer vyjížděli kapličtí policisté spolu s kolegy z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou k jedné ubytovně v Kaplici, kde mělo dojít k incidentu mezi dvěma muži. Na místě policisté spolupracovali také se strážníky městské policie Kaplice a s českokrumlovským psovodem. K útoku došlo po 22:30 hodině. Policisté zjistili, že incidentu mezi dvěma cizinci měla předcházet hádka. Následně došlo k útoku, při kterém muž (nar. 1980) zranil druhého nožem. Podezřelý poté z místa činu utekl. Zraněného odvezla sanitka do nemocnice. Dle vyjádření lékaře není v ohrožení života. Policisté začali po útočníkovi okamžitě pátrat. Strážníci jej během několika desítek minut vypátrali na nedaleké zahradě u jednoho domu. Kapličtí policisté následně provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem více než 3 promile alkoholu v dechu. Poté jej eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici.  Případ řeší jako přečin ublížení na zdraví. V případě prokázání viny hrozí podezřelému trest odnětí svobody až na tři roky. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. dubna 2026

