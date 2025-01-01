Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Napadení účastníků shromáždění ve Frýdku-Místku
Kriminalisté se obrací na další osoby se žádostí o svědectví.
V pátek 19. září 2025 napadlo několik osob kolem 17. hodiny v Sadech (parku) Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku účastníky probíhajícího shromáždění. Policisté na místě omezili na osobní svobodě sedm osob.
Napadením se zabývají krajští kriminalisté pro podezření z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. I nadále probíhá identifikace osob. Kriminalisté již vyslechli zhruba 15 osob a shromažďují související informace a materiály, včetně videozáznamů, které postupně vyhodnocují. Budou pracovat také s informacemi o zdravotním stavu dvou účastníků shromáždění, kteří byli při útoku zraněni.
Interně jsme dále vyhodnotili činnost policistů, členů antikonfliktního týmu, na místě. Kontrolní orgán vycházel z informací komplexnějších, než byly prezentovány v médiích. Neshledali jsme pochybení v činnosti těchto policistů, nelze v žádném případě hovořit o tom, že by byli nečinní.
V souvislosti s probíhajícím prověřováním se kriminalisté obrací na další svědky, kteří by mohli k incidentu poskytnout jakoukoliv informaci. Může se jednat o účastníky shromáždění, ale i náhodně kolemjdoucí osoby. Současně bychom uvítali pořízené obrazové záznamy (fotografie, videa), které zachycují samotné napadení, ale i pohyb útočníků před a po útoku. Pokud byl kdokoliv zraněn, nechť také kontaktuje policisty. K dispozici je bezplatná policejní linka 158. Za svědectví děkujeme.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 1. října 2025