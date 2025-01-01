Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Napadení policistky při výkonu služby
Kriminalisté sdělili 31leté ženě podezření ze spáchání přečinů násilí proti úřední osobě a výtržnictví.
O tom, že policejní služba není jednoduchá, svědčí i případ, který se stal v neděli 26. října krátce po 14. hodině v obchodním domě v centru Děčína – Podmokel.
Hlídka policistů byla vyslána k oznámení o napadení prodavačky a pracovníka ostrahy v jednom z obchodů. Žena, která byla podezřelá z incidentu, měla oba zaměstnance nejprve vulgárně urážet a poté fyzicky napadnout. Pracovník ostrahy ženu do příjezdu policistů zadržel, protože se pokoušela z místa odejít.
Po příjezdu policistů žena odmítla spolupracovat při prokázání totožnosti, snažila se místo opustit a začala se chovat agresivně i vůči zakročujícím policistům. Přítomnou policistku napadla několika ranami do obličeje. Policisté museli použít donucovací prostředky, ženu spoutali, zadrželi a převezli na služebnu.
Dechová zkouška u jednatřicetileté ženy prokázala více než jedno promile alkoholu. Následně byla umístěna do policejní cely.
Na základě shromážděných důkazů sdělili kriminalisté ženě ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Do 48 hodin byla postavena před soud, který rozhodl o jejím trestu.
Děčín 30. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje