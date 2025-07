Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení na Malé Ohradě

V souvislosti s případem napadení na Malé Ohradě hledají pražští kriminalisté muže na záběrech. Znáte ho?

Policisté dosud bezvýsledně pátrají po muži, který byl přítomen napadení v ulici Tlumačovská na Malé Ohradě. Napadení a následné zranění poškozeného odstartoval banální spor dvou řidičů o parkovací místo. Zatímco poškozený řidič viděl místo první a chtěl na něm zaparkovat, druhý řidič nelenil a zaparkoval tam před ním. Následně mezi oběma vznikl spor, kdo tam bude parkovat a kdo ne. Spor, do kterého se po chvíli přimotal další muž, nakonec skončil napadením řidiče, který přišel o místo. Úder do hlavy byl tak silný, že napadený zavrávoral a upadl na zem tak nešťastně, až si přivodil tříštivou zlomeninu ruky. Dvojice mužů následně společně nasedla do vozidla a odjela neznámo kam.

Případ se stal 26. května ve večerních hodinách, a je prověřován pro trestný čin ublížení na zdraví. V souvislosti s ním, pátrají pražští policisté po muži na záběru, pokud ho poznáváte, kontaktujte prosím linku 158. Policisté jsou přesvědčeni, že by svou výpovědí osvětlil celou anabázi případu.

por. Mgr. Jan Rybanský – 22. červenec 2025

