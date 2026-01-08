Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení na Florenci

Kriminalisté hledají útočníka, který poškozenému úderem pěstí zlomil čelist. 

Incident začal žádostí o cigaretu a následoval banální slovní spor, který vyvrcholil úderem pěstí do tváře poškozeného. Úder byl tak silný, že mu způsobil dvojitou frakturu spodní čelisti, což si vyžádalo urgentní ošetření a následnou operaci s provedením trvalých titanových dlah.

Podezřelého muže si poškozený před útokem natočil na mobilní telefon a nyní po něm pátráme. Jestli rusko – ukrajinsky hovořícího muže na záběrech někdo poznávána, ať se zve na linku 158. Budeme rádi, když se nám ozvou i případní svědci tohoto incidentu, který se stal 5. prosince okolo půl sedmé večer v Praze 8 u vstupu do metra Florenc.

Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví, za což hrozí až deset let vězení.

mjr. Jan Daněk
8.1.2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 