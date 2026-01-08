Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Napadení na Florenci
Kriminalisté hledají útočníka, který poškozenému úderem pěstí zlomil čelist.
Incident začal žádostí o cigaretu a následoval banální slovní spor, který vyvrcholil úderem pěstí do tváře poškozeného. Úder byl tak silný, že mu způsobil dvojitou frakturu spodní čelisti, což si vyžádalo urgentní ošetření a následnou operaci s provedením trvalých titanových dlah.
Podezřelého muže si poškozený před útokem natočil na mobilní telefon a nyní po něm pátráme. Jestli rusko – ukrajinsky hovořícího muže na záběrech někdo poznávána, ať se zve na linku 158. Budeme rádi, když se nám ozvou i případní svědci tohoto incidentu, který se stal 5. prosince okolo půl sedmé večer v Praze 8 u vstupu do metra Florenc.
Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví, za což hrozí až deset let vězení.
mjr. Jan Daněk
8.1.2026