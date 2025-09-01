Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Napadení muže boxerem v Žacléři
Poškozený utrpěl těžká poranění hlavy, která ho bezprostředně ohrožovala na životě.
Trutnovští kriminalisté koncem minulého týdne zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže pro zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví, kterého se měl obviněný dopustit v pondělí 25. srpna v nočních hodinách v Žacléři. Pětadvacetiletý mladík měl oslovit muže jdoucího po chodníku a požádat ho o cigaretu, kterou mu však poškozený odmítl vydat. Následně mezi muži mělo dojít ke slovní rozepři, která vyústila ve fyzické napadení dvaačtyřicetiletého muže. Mladší z mužů ho měl několikrát udeřit tzv. boxerem do obličeje a způsobit mu taková zranění, která ho bezprostředně ohrožovala na životě. V době útoku se na místě nacházel ještě další muž. Jednalo se o mladistvého, jehož role na místě je předmětem dalšího prověřování. Po útoku oba muži od ležícího zraněného muže odešli bez poskytnutí jakékoliv pomoci.
Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové zraněný muž podstoupil operaci a díky poskytnutí vysoce odborné lékařské péče se podařilo muže zachránit.
Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a obviněný muž je stíhaný vazebně. V případě pravomocného odsouzení obviněnému pětadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
por. Mgr. Andrea Muzikantová