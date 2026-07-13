Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Namísto pokladu našli granáty
Pocházely z druhé světové války z výzbroje německé armády.
V neděli dopoledne vyrazila partička kamarádů s detektorem kovů do lesa v Sosnové. Zhruba 200 metrů od autodromu se zařízení rozeznělo a signalizovalo nález. V mělké vrstvě zeminy pod mechem na ně místo pokladu čekalo jiné překvapení, a to tři zkorodované tříštivé dělostřelecké granáty ráže 3,7 a 2 cm. V tomto momentě se hledači pokladů zachovali naprosto předpisově, místo označili, ustoupili do bezpečné vzdálenosti a kontaktovali naši tísňovou linku 158.
Přivolaní pyrotechnici zjistili, že by její transport mohl být rizikový a rozhodli se ji zlikvidovat přímo v lese na místě. Zásah proběhl bezpečně a kolegové ho ukončili krátce po 13. hodině.
Nikdy nepodceňujte účinky zrezivělé munice, nemanipulujte s ní a k nálezu vždy přivolejte policisty. Využijte k tomu bezplatnou tísňovou linku 158.
13. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková