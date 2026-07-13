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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Namísto pokladu našli granáty

Pocházely z druhé světové války z výzbroje německé armády. 

V neděli  dopoledne vyrazila partička kamarádů s detektorem kovů do lesa v Sosnové. Zhruba 200 metrů od autodromu se zařízení rozeznělo a signalizovalo nález. V mělké vrstvě zeminy pod mechem na ně místo pokladu čekalo jiné překvapení, a to tři zkorodované tříštivé dělostřelecké granáty ráže 3,7 a 2 cm. V tomto momentě se hledači pokladů zachovali naprosto předpisově, místo označili, ustoupili do bezpečné vzdálenosti a kontaktovali naši tísňovou linku 158.

Přivolaní pyrotechnici zjistili, že by její transport mohl být rizikový a  rozhodli se ji zlikvidovat přímo v lese na místě. Zásah proběhl bezpečně a kolegové ho ukončili krátce po 13. hodině.

Nikdy nepodceňujte účinky zrezivělé munice, nemanipulujte s ní a k nálezu vždy přivolejte policisty. Využijte k tomu bezplatnou tísňovou linku 158.

13. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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