Náměstek ředitele nechal posluchače v Muzeu Policie ČR nahlédnout pod pokličku práce vyšetřovatelů komunistických zločinů
Jak se vyšetřovatelé Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) SKPV orientují v soustavě trestněprávních norem od r. 1852 po současnost, jaké jsou hranice mezi promlčitelností a nepromlčitelností a proč musí být vyšetřovatel nejen dobrým kriminalistou, ale i řidičem a počítačovým specialistou?
Prověřování a vyšetřování zločinů komunismu z pohledu vyšetřovatele bylo tématem dvou přednášek náměstka ředitele plk. Jana Trnečky, které se uskutečnily ve dnech 26. listopadu a 3. prosince 2025 v Muzeu Policie ČR.
Obrázek: Náměstek ředitele v Muzeu Policie ČR
První část se věnovala podmínkám a okolnostem, které v bývalém totalitním Československu umožnily páchání trestné činnosti, otázce promlčení, zpětné působnosti zákona a obšírně se zaobírala kategorizací komunistických zločinů v časovém a teritoriálním kontextu. Ve druhé části přednášky se posluchači dozvěděli o typické práci vyšetřovatele ÚDV SKPV, jaké úkony v trestním řízení nejčastěji provádí a v čem se jeho činnost zásadně liší od práce historiků.
Zájem posluchačů se projevil jejich dotazy zejména v oblastech přístupu vyšetřovatele k poškozeným, střelby na státních hranicích a podmínek trestního stíhání tajných spolupracovníků, kteří spolupracovali se Státní bezpečností.
Dvoudílná přednáška nabídla ucelený pohled na právní, historické i praktické aspekty vyšetřování komunistických zločinů a přiblížila náročnost práce vyšetřovatelů ÚDV SKPV. Zájem posluchačů potvrdil, že téma zůstává živé a společensky důležité.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař