Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Naměřená hodnota překvapila samotnou řidičku
Za volant žena usedla nejen pod vlivem alkoholu, ale také bez řidičského oprávnění.
V návaznosti na přijaté oznámení, hlídka Městské policie Chrastava, včerejšího dne, krátce před polednem, zastavila a zkontrolovala vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Automobil řídila čtyřiačtyřicetiletá žena, která vedle sebe vezla spolujezdkyni. Na dotaz hlídky strážníků, zda řidička požila před jízdou nějaký alkohol, se nebála odpovědět, že vypila zhruba 3 dcl vína a k tomu nemá řidičský průkaz. Dobrovolně se podrobila orientační dechové zkoušce, která byla pozitivní a to s alarmující hodnotou 3,14‰ alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že z výsledku orientační dechové zkoušky bylo patrné, že se čtyřiačtyřicetiletá žena dopustila trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jí strážníci zakázali další jízdu a přivolali hlídku obvodního oddělení policie Hrádek nad Nisou. Ti u řidičky provedli odbornou dechovou zkoušku, která vykázala opět pozitivní výsledky, tentokrát s hodnotami 3,15‰ a 3,32‰ alkoholu v dechu. Žena tak své střízlivění strávila v policejní cele. Po probuzení na ni čekali policisté se záznamem o sdělení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí hrozí až jeden rok za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Přitěžující okolností je také fakt, že tento trestný čin spáchala, aniž by vlastnila řidičské oprávnění. Žena s policií spolupracovala a také jim svěřila, že je na alkohol zvyklá. Proto ji překvapilo, jaké hodnoty test na přítomnost alkoholu ukázal.
Policie apeluje na řidiče:
Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo omamných látek je mimořádně nebezpečné. Výrazně zvyšuje riziko vážných nehod, které mohou skončit tragicky. Buďte odpovědní – neohrožujte svůj život ani životy ostatních účastníků silničního provozu.
25. listopadu 2025
kpt. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje