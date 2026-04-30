Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nálezy munice - jak se zachovat?
Pyrotechnici na jihu Čech vyjíždí na nálezy prakticky každý druhý den.
Jihočeští policisté se téměř pravidelně setkávají s oznámeními týkající se nálezů nebezpečné munice, jedná se o nejrůznější střelivo, výbušniny apod. V takovém případě na místo kromě policistů z obvodního oddělení vyjedou také policejní pyrotechnici z pyrotechnické služby expozitury České Budějovice, kteří místo nálezu zajistí v dostatečné vzdálenosti tak, aby se do jeho blízkosti nikdo nedostal. Následuje prohlídka nalezených věcí, při které pyrotechnici zachovávají maximální obezřetnost a ke všem nalezeným předmětům přistupují tak, jako by šlo o nebezpečný nález. V případě, že se jedná skutečně o funkční munici, mohou pyrotechnici např. v místech, kde nemůže být nikdo ohrožen ani nemůže být způsobena škoda na něčím majetku, zlikvidovat nález na místě. Pokud to možné není, tak jej zajistí a odvezou do skladu, kde je bezpečně uložen a posléze odborně zlikvidován.
Statisticky vyjíždějí pyrotechnici v Jižních Čechách cca 200x do roka, jinými slovy téměř 2x do měsíce. V teplejším období, které nyní přichází, samozřejmě roste počet volajících, kteří nebezpečný nález objeví při svých procházkách přírodou. Tradiční jsou pak oznamovatelé, kteří takové předměty naleznou např. v domě po svých příbuzných nebo ve věcech z pozůstalosti. Poslední případ, ke kterému pyrotechnici z českobudějovické expozitury vyjížděli, byl dne 26. dubna v Třeboni. Zavolal je muž, který nalezl při vyklízení garáže různé náboje. Pyrotechnik na místě určil, že se jednalo o náboje .22LR, 7,65 brownink, 7x57R a další. I tento nález zajistili a odvezli k uložení.
Jen na Českobudějovicku zaevidovali pyrotechnici od začátku dubna pět případů. Dva se týkaly munice odevzdané v rámci zbraňové amnestie. Ve zbylých případech šlo právě o nálezy venku, v přírodě. V polovině měsíce v lese poblíž Trhových Svinů nalezl oznamovatel univerzální zapalovač ručních granátů, který byl pyrotechnikem vyhodnocen jako nebezpečný a z toho důvodu byl na místě zničen výbuchem. Jen o pár dní později byl u jednoho rybníka na Českobudějovicku nalezen dělostřelecký granát ráže 7,5 cm Infanteriegranate 18, který pyrotechnici zajistili a odvezli.
Z přiložené fotodokumentace je patrné, že na první pohled nelze vždy odhadnout, o jaký předmět se vlastně jedná a zda je vůbec nebezpečný nebo zda se nejedná jen o "kus železa". Ke každému nálezu je potřeba přistupovat jako by šlo o nebezpečný nález. Proto je nutné zachovat maximální opatrnost a vždy volat policii na lince 158. Pouze odborník, pyrotechnik, pozná, o jaký předmět se jedná a zda je nebezpečný.
Při nálezu podezřelého předmětu vždy dodržujte následující rady:
- s nálezem v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodceňujte ani staré a zrezlé výbušniny, zbraně nebo střelivo, k jejich výbuchu může stačit i nepatrný otřes nebo pohyb,
- nepokoušejte se nikdy sami o jejich likvidaci,
- ihned volejte Policii ČR na lince 158,
- zabraňte vstupu nepovolaných osob, zejména dětí na místo nálezu,
- nezapomeňte poučit také své děti - některé se pohybují i samy v přírodě a není vyloučeno, že na takový nález mohou narazit.
Nezapomeňte, že při neopatrné manipulaci může dojít k vážným, mnohdy smrtelným zraněním. Pokud osoba přežije takový výbuch, často si nese trvalé následky po celý život.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. dubna 2026