Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nalezl pohřešovaného seniora
Pomáhat lidem v nesnázích a těžkých situacích je pro něj samozřejmostí.
Na 26. května 2026 jistě nezapomene pan Dominik Štrouf, který se zúčastnil pátrací akce po seniorovi z Psárova. Po osmasedmdesátiletém muži bylo vyhlášeno pátrání, protože 24. května 2026 kolem 13. hodiny odjel na svém tříkolovém elektrickém vozítku ze svého domova a nazpátek se nevrátil. Rodina ho marně hledala, a posléze se obrátila o pomoc na policii. Pátrání probíhalo dnem i nocí. Okolí propátrával i policejní vrtulník a drony. Na 26. května byla vyhlášena velká pátrací akce, do které se zapojilo 40 lidí, z řad policistů, profesionálních i dobrovolných hasičů, ale i ze SAR Teamu. Dle vyhodnocených dat určil velitel pátrací akce pravděpodobný směr pohybu pohřešovaného a tím i pátracích oddílů. Úkoly byly rozděleny a pátrací týmy vyrazily na stanovené úseky.
Kolem poledne zazvonil veliteli pátrací akce telefon, ve kterém se ozvalo, že byl pohřešovaný nalezen v lesním porostu nedaleko Psárova a je živ, při vědomí a v celkem dobré kondici. Tím, kdo pohřešovaného seniora nalezl byl dobrovolný hasič z Bořetína a zároveň příslušník Armády České republiky četař Dominik Štrouf.
Ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Mgr. Aleš Benedikt se ho rozhodl ocenit za úspěšnou spolupráci s krajským ředitelstvím při pátrací akci v okolí Psárova a dnes mu udělil Medaili krajského ředitelství policie Jihočeského kraje II. stupně.
„Pomáhat lidem v nesnázích a těžkých situacích je pro mě samozřejmostí. Jsem moc rád, že jsem mohl pomoci a že vše dobře dopadlo“, řekl skromně Dominik Štrouf.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 18. června 2026