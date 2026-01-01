Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nalezl peněženku s platební kartou a neváhal ji použít

Nenapravitelnému zloději železnobrodští policisté sdělili hned dvakrát podezření ze spáchání přečinů. Nejen opět kradl, ale také využil příležitosti a neváhal opakovaně použít platební kartu uloženou v peněžence, kterou našel na ulici. 

Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil v listopadu loňského roku. Tehdy nalezl v Železném Brodě na parkovišti v ulici Masarykova peněženku, ve které měl mimo jiného její majitel i platební kartu. Tu se podezřelý celkem třikrát použil, a to v Delikomatu na vlakovém nádraží a ve dvou prodejnách v Železném Brodě. Všechny tři pokusy o platbu zboží byly však neúspěšné z důvodu nedostatku peněz na kartě.

Železnobrodští policisté využili také toho, že byl podezřelý u nich na služebně a vypomohli svým kolegům z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří šetří veškeré okolnosti případu krádeže v prodejně drogerie v ulici Komenského v Jablonci nad Nisou. Při této příležitosti tedy tomuto podezřelému ještě sdělili jedno podezření, a to ze spáchání přečinu krádež, kterého se v uvedené prodejně dopustil v prosinci loňského roku. Tehdy tam ukradl zboží v hodnotě 249,- Kč, se kterým odešel z obchodu, aniž by ho zaplatil. Tohoto skutku se navíc dopustil i přesto, že byl za takový čin již v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen Okresním soudem v Jablonci nad Nisou.

Za spáchání uvedených přečinů nyní podezřelému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.


10. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

