Nalezený notebook si ponechal

Policisté pátrají po totožnosti muže, který nalezl na lavičce zapomenutý notebook a nechal si ho. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. 

Od středy 19. listopadu pátrají pražští policisté po muži, který nalezl na nástupišti metra Stodůlky zapomenutou tašku s notebookem a ponechal si ji. Firemní Dell tam chvíli předtím zapomněla na lavičce poškozená, když čekala na metro. Poté, co souprava přijela, nasedla do ní a tašku i s obsahem na lavičce zapomněla. Nedlouho poté na lavičku hned vedle tašky přisedl neznámý muž a chvíli sledoval dění okolo sebe. Když usoudil, že je ten správný čas, tašku s „noťasem“ za čtyřicet tisíc korun vzal a odešel neznámo kam.

Případ je kvalifikován jako trestný čin zatajení věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí muži až jeden rok pobytu za mřížemi. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotného nenechavce, aby své jednání přišel vysvětlit na kteroukoli policejní služebnu, pokud možno i s notebookem.

18. prosinec 2025

