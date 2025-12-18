Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nalezený notebook si ponechal
Policisté pátrají po totožnosti muže, který nalezl na lavičce zapomenutý notebook a nechal si ho. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158.
Od středy 19. listopadu pátrají pražští policisté po muži, který nalezl na nástupišti metra Stodůlky zapomenutou tašku s notebookem a ponechal si ji. Firemní Dell tam chvíli předtím zapomněla na lavičce poškozená, když čekala na metro. Poté, co souprava přijela, nasedla do ní a tašku i s obsahem na lavičce zapomněla. Nedlouho poté na lavičku hned vedle tašky přisedl neznámý muž a chvíli sledoval dění okolo sebe. Když usoudil, že je ten správný čas, tašku s „noťasem“ za čtyřicet tisíc korun vzal a odešel neznámo kam.
Případ je kvalifikován jako trestný čin zatajení věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí muži až jeden rok pobytu za mřížemi. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotného nenechavce, aby své jednání přišel vysvětlit na kteroukoli policejní služebnu, pokud možno i s notebookem.
por. Mgr. Jan Rybanský
18. prosinec 2025