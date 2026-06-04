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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

NALEZENA - Pátráme po 14leté dívce

Pokud jste ji někde viděli nebo máte k jejímu pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policii na 158. 

AKTUALIZACE:

Odvolali jsme pátrání po pohřešované dívce. Tu se podařilo vypátrat v Kladně strážníkům Městské policie Kladno, kteří nám ji poté předali. Dívka je v pořádku a bez zranění.

Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. června 2026

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Kladenští kriminalisté vyhlásili pátrání po 14leté dívce, která dnes, tj. 4. června 2026, kolem poledne, odešla z domu neznámo kam. Její matka má o ni strach, jelikož se to nikdy dříve nestalo, a proto se obrátila na policisty.

Bližší informace k pohřešované naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12420604260103 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud dívku někde uvidíte nebo máte k jejímu pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
4. června 2026

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