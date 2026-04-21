Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
NALEZENA - Hledáme dvaasedmdesátiletou ženu...
Pokud jí někdo viděl, ať kontaktuje policisty.
Ženu vypátral včera večer policejní psovod se psem. Vyrozuměli jsme rodinu, žena se bude moci po zdravotní prohlídce vrátit domů.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
21. 4. 2026
_______________________________________________________________________________________________________________
Středočeští policisté hledají 72letou ženu z Kladna trpící stařeckou demencí. Dosavadní pátrání po ní bylo neúspěšné. Pokud jí někdo viděl, ať předá informaci policistům na linku 158.
Pokud již odkaz nebude aktivní, byla osoba vypátrána a relace zrušena.
