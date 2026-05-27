Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
NALEZEN - Pátráme po vězni, který opustil pracoviště
Pokud ho uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158.
AKTUALIZACE:
Odvolali jsme pátrání po hledaném muži, který svévolně opustil pracoviště v Jiřicích. Vězně vypátrala dnes v brzkých ranních hodinách hlídka městské policie v Kralupech nad Vltavou. Muže si pak převzali policisté, převezli jej na služebnu a poté putoval zpět do věznice.
Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. května 2026
__________________________________________________________________________________________________________
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 29letém vězni, který dnešního dne, tj. 27. května 2026, svévolně opustil pracoviště poblíž věznice Jiřice. Naposledy byl viděn krátce po 13. hodině.
Bližší informace k hledanému muži naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16150527260108 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud vězně uvidíte nebo jste zaznamenali kdekoliv jeho pohyb, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
27. května 2026