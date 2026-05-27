Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

NALEZEN - Pátráme po vězni, který opustil pracoviště

Pokud ho uvidíte, kontaktujte policisty na lince 158. 

AKTUALIZACE:

Odvolali jsme pátrání po hledaném muži, který svévolně opustil pracoviště v Jiřicích. Vězně vypátrala dnes v brzkých ranních hodinách hlídka městské policie v Kralupech nad Vltavou. Muže si pak převzali policisté, převezli jej na služebnu a poté putoval zpět do věznice.

Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. května 2026

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 29letém vězni, který dnešního dne, tj. 27. května 2026, svévolně opustil pracoviště poblíž věznice Jiřice. Naposledy byl viděn krátce po 13. hodině.

Bližší informace k hledanému muži naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16150527260108 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud vězně uvidíte nebo jste zaznamenali kdekoliv jeho pohyb, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
27. května 2026

