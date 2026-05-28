Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

NALEZEN - Pátráme po mladistvém chlapci

Pokud mladíka uvidíte nebo jste zaznamenali jeho pohyb, kontaktujte policisty na lince 158. 

AKTUALIZACE:

Odvolali jsme pátrání po pohřešovaném chlapci. Toho vypátrali ve čtvrtek večer okolo osmé hodiny hostivičtí strážníci přímo v Hostivici. Chlapec je v pořádku a bez zranění.

Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
29. května 2026

_____________________________________________________________________________________________________________

Kriminalisté vyhlásili pátrání po 15letém chlapci, který se dnes, tj. 28. května 2026, nedostavil do školy. Naposledy ho viděla jeho matka dnešního dne ráno. Mladík se doposud domů nevrátil a telefon má nedostupný.

Bližší informace k pohřešovanému chlapci naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14130528260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).

Pokud mladíka někde uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. května 2026

