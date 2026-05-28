Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
NALEZEN - Pátráme po mladistvém chlapci
Pokud mladíka uvidíte nebo jste zaznamenali jeho pohyb, kontaktujte policisty na lince 158.
AKTUALIZACE:
Odvolali jsme pátrání po pohřešovaném chlapci. Toho vypátrali ve čtvrtek večer okolo osmé hodiny hostivičtí strážníci přímo v Hostivici. Chlapec je v pořádku a bez zranění.
Děkujeme všem za sdílení pátrací relace.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
29. května 2026
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 15letém chlapci, který se dnes, tj. 28. května 2026, nedostavil do školy. Naposledy ho viděla jeho matka dnešního dne ráno. Mladík se doposud domů nevrátil a telefon má nedostupný.
Bližší informace k pohřešovanému chlapci naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14130528260116 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pokud mladíka někde uvidíte nebo máte k jeho pohybu jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
28. května 2026