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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

NALEZEN - Hledáme muže z Příbramska

Informace o něm přijmou policisté na lince 158. 

AKTUALIZACE - muže nalezli živého členové České hasičské jednoty Příbram. Pátrání odvoláváme. 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková 

29. 6. 2026

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Hledáme 50letého muže, kterého naposledy viděla manželka ráno. Odpoledne doma nebyl a zanechal tam všechny důležité věci. Pokud jej uvidíte, volejte linku 158

Pokud jiz odkaz nebude aktivní, byla osoba vypátrána a relace odvolána.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková 

29. 6. 2026

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