Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
NALEZEN - Hledáme muže z Příbramska
Informace o něm přijmou policisté na lince 158.
AKTUALIZACE - muže nalezli živého členové České hasičské jednoty Příbram. Pátrání odvoláváme.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
29. 6. 2026
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Hledáme 50letého muže, kterého naposledy viděla manželka ráno. Odpoledne doma nebyl a zanechal tam všechny důležité věci. Pokud jej uvidíte, volejte linku 158
Pokud jiz odkaz nebude aktivní, byla osoba vypátrána a relace odvolána.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
29. 6. 2026