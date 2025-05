Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nálezem uhynulých zvířat se zabývají příbramští kriminalisté

PŘÍBRAMSKO - Mezi uhynulou zvěří je i Orel mořský.

Příbramští kriminalisté se od 14. května 2025, tedy od doby oznámení, zabývají případem nálezu několika uhynulých zvířat v obci Klučenice, část Planá na Příbramsku.

V těchto místech byl na louce nalezen uhynulý orel mořský a nedaleko něj i kadáver lišky obecné a kadáver káněte lesního. S ohledem na to, že byla zvířata nalezena v blízkosti u sebe je zde podezření na otravu vysoce nebezpečným karbofuranem.

Celým případem se v současné době zabývají příbramští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří budou mimo jiného zjišťovat jakou látkou byla zvířata otrávena a kdo mohl v místě nálezu nebo jeho okolí umístit návnadu s nebezpečnou a zakázanou látkou.

Kriminalistům by k objasnění případu mohli pomoci svědci, kteří si v místech nálezu všimli návnady nebo by mohli mít informace, které by je dovedly k osobě pachatele. Pokud máte jakékoliv informace, které by mohly být pro policisty důležité, kontaktujte je na tel. čísle 974 879 536 nebo lince 158.

Současně touto cestou varujeme před kontaktem s nebezpečnou látkou karbofuran nebo kontaktem s uhynulým zvířetem, kdy hrozí vysoké nebezpečí především pro děti nebo další zvířata.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

21. května 2025

