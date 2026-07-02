Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nález zbraní malorážka, brokovnice dvojka 2x
Č. j. KRPA-2417-15/ČJ-2026-0014IY
Praha 2. července 2026
Oznámení o nálezu zbraně
V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.
Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:
- Malorážka jednoranová, výrobce nezjištěn, model nezjištěn, ráže 22 LR, bez v.č.
- Brokovnice dvojka, výrobce nezjištěn, model nezjištěn, ráže 16/65, 16/65, v.č. 68
- Brokovnice dvojka, výrobce nezjištěn, model nezjištěn, ráže 16/65, 16/65, v.č. 259
jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, MOP Jižní Město se sídlem Praha 4, Kaplanova 2056 dne 23.12.2025.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.
Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem 2.7.2027.
Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx
Zpracoval: Bc. Pavel Damian
npor. Mgr. Andrea Bezoušková
Vedoucí kontaktního místa
Praha IV
Vyvěšeno dne :2.7.2026
Sejmuto dne:2. 7. 2027