Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nález uhynulého vlka
Policisté prověřují sobotní ohlášený nález uhynulého vlka u Horního Dvořiště.
V sobotu večer přijali policisté na obvodním oddělení v Kaplici informaci o nálezu uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště. Policisté s kriminalistickým technikem zadokumentovali místo nálezu a přímo na místě spolupracovali se zástupci ochranářů přírody. Úmrtí vlka budou prověřovat. Zda byl vlk sražen vozidlem někde na komunikaci nebo zda nebyl kupříkladu otráven, na tyto otázky odpoví veterinární pitva. Vše tak budou prověřovat krumlovští policisté.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. dubna 2026