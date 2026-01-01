Policie České republiky  

hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nález revolver Alfa Proj Brno

Č. j. KRPA-193085-6/ČJ-2025-0014IY 

Praha  26. února 2026

Oznámení o nálezu zbraně

            V souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se oznamuje veřejnou vyhláškou nález zbraně, jejíž majitel není správnímu orgánu znám.

            Na zdejší součásti je uložena tato zbraň:

  • Revolver ALFA-PROJ BRNO, mod. 661, v.č. 0661031520

jejíž nalezení bylo oznámeno na PČR, KŘP hl.m. Prahy, MOP Vršovice se sídlem Praha 10, Přípotoční 300 dne 16.5..2025.

            Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, Praha 4, Kongresová 2. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat podle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá tato zbraň do vlastnictví státu.

            Propadnutí zbraně do vlastnictví státu nastane dnem  26.2.2027.

            Toto oznámení o uložení zbraní je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zpracoval: Bc. Pavel Damian

                                                                                               npor. Mgr. Andrea Bezoušková

                                                                                           vedoucí oddělení služby pro zbraně

                                                                                             a bezpečnostní materiál Praha IV

Vyvěšeno dne: 26. 2. 2026

Sejmuto dne:  26. 2. 2027

