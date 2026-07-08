Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Nález puška opakovací Německo a optika
Č. j. KRPA-207473-3/ČJ-2026-0011IY
Praha 8. července 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález zbraně:
- puška opakovací výr. NĚMECKO, ráže 6,5 x 57, výr. č. rámu: 23297.43, výr. č. závěru: 314, optika, řemen
Jelikož není vlastník zbraně znám, je tato uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení.
Podle § 116 odst. 2 zákona o zbraních, nalezená zbraň, u které nelze podle předpisů soukromého práva určit osobu, které má být vrácena, připadá do vlastnictví státu. Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Ing. Zdeňka KOPECKÁ
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 08.07.2026
Sejmuto dne : 08. 07. 2027