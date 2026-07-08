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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nález puška opakovací Německo a optika

Č. j. KRPA-207473-3/ČJ-2026-0011IY 

Praha 8. července 2026

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1, 140 00, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje nález zbraně:

  • puška opakovací výr. NĚMECKO, ráže 6,5 x 57, výr. č. rámu: 23297.43, výr. č. závěru: 314, optika, řemen

Jelikož není vlastník zbraně znám, je tato uložena v úschově na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 a bude zde uschována dle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních po dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení tohoto oznámení.

Podle § 116 odst. 2 zákona o zbraních, nalezená zbraň, u které nelze podle předpisů soukromého práva určit osobu, které má být vrácena, připadá do vlastnictví státu. Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

                                                npor. Ing. Zdeňka  KOPECKÁ

                                                                                                          vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 08.07.2026 

Sejmuto dne : 08. 07. 2027

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